Україна

Захисник Карпат прокоментував першу частину сезону.

Львівські Карпати напередодні провели офіційний захід у музейно-культурному комплексі історії пива "Львіварня", присвячений підсумковій пресконференції за участі представників клубу.

Зокрема, захисник "левів" Денис Мірошніченко висловився про першу частину сезону для його команди.

"Так вийшло, що поєдинки з Рухом у чемпіонаті та у Кубку України були для нас найпринциповішими в осінній частині. Вони були досить емоційними та важливими для нас. Я вважаю, що ми дуже непогано виглядали у цих матчах.

Я грав у Карпатах упродовж шести років. Це було неймовірно. Я закохався у Львів та в цих вболівальників, тому я щиро радію кожному дню в клубі. Коли з’явилась пропозиція повернутись до Львова, я не мав жодних сумнівів. Я хотів бути тут. Коли розпочався чемпіонат, я зрозумів, що зробив правильний вибір. Я повернувся додому.

Після того, як я отримав капітанську пов’язку, я не мав конфліктів з Амбросієм Чачуа. Ми гарно товаришуємо, у нас міцна дружба. Капітанську пов’язку я отримав внаслідок голосування. Партнери обрали мене, тому я вдячний їм", — заявив український виконавець.

Львівські Карпати за 17 матчів здобули 24 очки та посідають шосту сходинку в турнірній таблиці.