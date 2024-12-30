Україна

У голосуванні голкіпер обійшов Матвієнка та Судакова.

У Шахтарі оголосили ім'я найкращого гравця клубу за підсумками 2024 року, передає офіційний сайт "гірників".

До другого, фінального етапу голосування раніше вийшли голкіпер Дмитро Різник, захисник Микола Матвієнко та півзахисник Георгій Судаков. Першого виконавця підтримали 53% вболівальників, тож саме він отримає індивідуальну нагороду.

Нагадаємо, протягом року, що минає, Різник взяв участь у 40 матчах донецького клубу в усіх турнірах, пропустивши 43 гола та 14 разів зберігши свої ворота "сухими".

Наприкінці листопада 25-річний українець також встановив рекорд Ліги чемпіонів за кількістю сейвів в одному поєдинку.

У 2023 році вболівальники Шахтаря найкращим гравцем визнали Судакова.