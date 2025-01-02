Україна

Команда готуватиметься до січневих матчів Ліги чемпіонів.

Донецький Шахтар оголосив про свої плани на період після різдвяно-новорічних свят.

Команда Маріно Пушича завершить період відпустки 4 січня, після чого розпочне зимовий тренувальний збір у Туреччині.

Також у планах "гірників" передбачено проведення трьох контрольних поєдинків, суперників за якими буде оголошено пізніше.

Нагадаємо, що на Шахтар очікують заключні матчі основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА — проти Бреста 22 січня та дортмундської Боруссії 29 січня.