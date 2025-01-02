Україна

Президент УАФ дав свій коментар італійським журналістам.

Президент УАФ Андрій Шевченко в інтерв'ю виданню Il Messaggero розповів про те, як українці переживають війну з рф і як вона впливає на місцевий футбол.

Шевченко зазначив, що ситуація дуже складна, але в Україні все одно вдається проводити поєдинки.

"Матчі проходять за суворого протоколу безпеки, часто без глядачів та в регіонах, де ризик є мінімальним. Наші клуби й збірні беруть участь у місцевих і міжнародних турнірах. Для нас футбол — це не просто спорт, це символ надії та стійкості. УАФ робить все можливе, щоб підтримати гравців, тренерів та вболівальників, гарантуючи проведення матчів навіть у ці складні часи...

Війна глибоко вплинула на кожну українську родину. Я бачу багато болю навколо себе. Втрати нашої нації як стосовно людських життів, так і стосовно руйнувань міст і сіл дуже болючі. Трагедія об'єднує нас у скорботі, але й посилює нашу рішучість у боротьбі за мирне та вільне майбутнє України. Кожний українець зазнає цих втрат, і вони мотивують нас рухатись уперед", — сказав він.

Нагадаємо, раніше президент УАФ привітав українців із Новим роком.