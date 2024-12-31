Україна

Андрій Миколайович звернувся до вболівальників.

Президент УАФ Андрій Шевченко привітав українців з Новим роком та побажав українському футболу процвітати у 2025 році.

"Друзі, вітаю з Новим роком! Ми всі разом пережили ще один рік страшної війни. Тому від всіх нас – подяка нашим захисникам і захисницям за їх мужність та стійкість, за можливість грати і розвивати футбол України!

Рік, що минає, був сповнений викликів, але водночас і незламного духу.

Дякую усім за співпрацю, підтримку та віру в те, що навіть у складні та трагічні часи футбол обʼєднує та надихає. Разом ми не просто граємо у футбол – ми творимо наше майбутнє.

У новому році бажаю всім нам найголовнішого – спільної Перемоги над ворогом. Нехай український футбол сяє яскравіше, а кожна гра наших збірних та клубів приносить радість і гордість за нашу країну!

З Новим Роком! Слава Україні", — написав Шевченко в інстаграм.

Нагадаємо, УАФ визначила "Матч року" збірної України за версією вболівальників.