Україна

"Біло-зелених" гравець представлятиме у футболці з номером 9.

Офіційний сайт Оболоні оголосив про перехід центрального нападника Дениса Устименка.

За даними transfermarkt, 25-річний українець залишив Кривбас на правах вільного агента. Із новим клубом він підписав розрахований до кінця червня 2026-го контракт.

Першу половину сезону-2024/25 Устименко провів у Карпатах (оренда). Він відзначився одним голом та одним асистом у 14 матчах всіх турнірів.

Нагадаємо, що вчора, 2 січня, Оболонь також оголосила про оренду правого півзахисника Колоса Олега Ільїна.