Україна

Грузин не бажає повертатися в Динамо.

Універсал андалусійської Гранади Георгій Цитаїшвілі, контракт якого належить київському Динамо, не покине іспанський клуб під час зимового трансферного вікна. Про це повідомляє Geo Team.

За інформацією джерела, 24-річний грузин залишиться в Гранаді принаймні до завершення терміну орендної угоди, яка розрахована до 20 червня.

Зазначається, що ЦСКА Софія та Гранада готові заплатити Динамо 1,5 мільйона євро за футболіста. Наразі, керівництво киян обговорює пропозицію саме болгарського клубу, хоча сам гравець віддає перевагу представнику іспанської Сегунди.

Чинний контракт грузина з Динамо розрахований до 30 червня 2026 року.

Цього сезону Георгій Цитаїшвілі відіграв за Гранаду 20 матчів, забив один гол та віддав дві результативні передачі.