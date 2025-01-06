Україна

Команда Ротаня базуватиметься в цей час у Туреччині.

Клуби української Прем’єр-ліги поступово готуються до повернення к тренувальним заняттям після нетривалої різдвяно-новорічної відпустки.

Зокрема, для Олександрії період відпочинку завершується 10 січня, коли футболісти зберуться для медогляду, після чого вже 14 січня "поліграфи" поїдуть до Туреччини, де проведуть тренувальний збір у двох частинах.

Перша частина триватиме з 15 січня по 28 січня й включатиме в себе чотири контрольних поєдинки: проти грузинського Динамо Батумі (20 січня), чеського Банік Острава (24 січня), австрійського Ферст Вієнна (28 січня) та словацького ДАК 1904 (28 січня).

Друга частина зимового збору для Олександрії триватиме з 1 лютого по 15 лютого, і так само міститиме в собі кілька товариських матчів проти суперників, яких клуб оголосить пізніше.

Повернення до України для команди Ротаня заплановано на 17 лютого.

Перший матч після відновлення чемпіонату — удома проти луганської Зорі.