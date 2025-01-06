Україна

Команда Ашура продовжує працювати над кадровими питаннями.

Житомирське Полісся на своїх офіційних ресурсах оголосило про відхід із клубу опорного півзахисника Богдана Кушніренка та воротаря Артема Поспєлова.

Обидва виконавці допомагали "вовкам" піднятись до рівня Прем’єр-ліги.

29-річний Кушніренко долучився до складу Полісся на початку 2022 року в якості вільного агента, після виступів за полтавську Ворсклу, і з тих пір устиг провести 58 матчів забивши 11 голів та віддавши три гольові передачі.

Зокрема, на рахунку Богдана історичний перший м’яч житомирян у єврокубках у ворота Олімпії Любляна в другому раунді кваліфікації Ліги конференцій УЄФА.

26-річний Поспєлов натомість приєднався до команди так само взимку 2022 року, коли в якості вільного агента залишив Краматорськ, і відтоді провів лише дві гри за основну команду, не пропустивши жодного м’яча, та переважно виступав за Полісся-2 (сім матчів, 10 пропущених, один "сухий").