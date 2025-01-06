Команда Ашура продовжує працювати над кадровими питаннями.
Богдан Кушніренко, фото ФК Полісся Житомир
06 січня 2025, 13:13
Житомирське Полісся на своїх офіційних ресурсах оголосило про відхід із клубу опорного півзахисника Богдана Кушніренка та воротаря Артема Поспєлова.
Обидва виконавці допомагали "вовкам" піднятись до рівня Прем’єр-ліги.
29-річний Кушніренко долучився до складу Полісся на початку 2022 року в якості вільного агента, після виступів за полтавську Ворсклу, і з тих пір устиг провести 58 матчів забивши 11 голів та віддавши три гольові передачі.
Зокрема, на рахунку Богдана історичний перший м’яч житомирян у єврокубках у ворота Олімпії Любляна в другому раунді кваліфікації Ліги конференцій УЄФА.
26-річний Поспєлов натомість приєднався до команди так само взимку 2022 року, коли в якості вільного агента залишив Краматорськ, і відтоді провів лише дві гри за основну команду, не пропустивши жодного м’яча, та переважно виступав за Полісся-2 (сім матчів, 10 пропущених, один "сухий").