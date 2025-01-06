Україна

Посилення ланки атаки.

Ізраїльський атакувальний півзахисник Томер Йосефі всю свою професійну кар’єру до цієї зими будував виключно в межах рідної країни, виступаючи в складах Хапоелей із Хайфи та Беер-Шеви.

Саме в останньому 25-річного виконавця й побачило житомирське Полісся та запросило долучитись до свого проєкту.

Відповідно до даних Transfermarkt, трансфер обійшовся в 250 тис. євро, тоді як контракт було підписано до кінця 2027 року.

Йосефі виступав на міжнародному рівні за молодіжну збірну Ізраїля (11 ігор, 3 голи) та отримав виклик до національної команди своєї країни минулого року, проте досі не дебютував.

На його рахунку шість матчів, один гол та один гольовий пас у поточному сезоні місцевої першості.