Україна

Клубу вдалось заробити на цьому трансфері.

Іранський нападник Шахаб Захеді добре відомий українському вболівальнику за своїми виступами в донецькому Олімпіку та луганській Зорі.

Однак на початку повномасштабного вторгнення 29-річний виконавець залишив "чорно-білий" колектив, після чого розпочались його поневіряння по орендах в угорській Академії Пушкаша, іранському Персеполісі й зрештою в японській Авіспі Фукуока.

Вочевидь, життя на іншому боці земної кулі для 29-річного виконавця видалось більш привабливим, тож після завершення орендної угоди наприкінці минулого року, клуби перейшли до обговорення повноцінного трансферу.

За інформацією Transfermarkt сума трансферу склала 500 тис. євро, тоді як контракт було підписано до 2025 року.

Іранець уже встиг провести за японську команду 31 матч, починаючи з березня 2024 року, відзначившись 9 голами та 2 асистами.