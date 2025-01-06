Україна

Вболівальники "біло-синіх" проголосували за молодого опорника.

Опорний півзахисник Володимир Бражко був визнаний найкращим гравцем київського Динамо за підсумками 2024 року. Про це повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

За підсумками опитування серед уболівальників Динамо, 22-річний українець набрав найбільшу кількість голосів, а саме 23%.

Трійку лідерів в голосуванні замкнули Микола Шапаренко (19%) та Владислав Ванат (18%).

Нагадаємо, за підсумками 2021 року найкращим гравцем Динамо вболівальники назвали Миколу Шапаренка, в 2022-му тріумфатором став Віталій Буяльський, а в 2023-му визнання отримав Владислав Ванат.