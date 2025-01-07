Україна

"Червоно-білим" у січні-лютому протистоятимуть клуби з п'яти країн Європи.

Лівий захисник Кривбасу Олександр Драмбаєв висловився щодо майбутніх контрольних поєдинків клубу на зборах в Іспанії, передає офіційний сайт "червоно-білих".

Протягом січня-лютого на Кривбас чекають товариські матчі проти Олімпії Любляна (24.01), Тромсе (28.01), Кальмара (31.01), Раннерс (06.02), Левадії (09.02) та Согндала (12.02).

"Чесно кажучи, мені без різниці з ким грати. Головне — гарно підготуватись до офіційних ігор. Стосовно суперників, то всі заслуговують поваги, тож будемо намагатись показати їм силу українського футболу", — сказав Драмбаєв.

Гравець також поділився своєю оцінкою першого півріччя сезону.

"На мою думку, ми добре завершили перше півріччя — зайняли четверту позицію в турнірній таблиці. Так, десь втратили очки, але провели ударну кінцівку. Вважаю, наразі це гарний проміжний результат і в нас є всі шанси позмагатися за найвищі місця вже у новому році", — додав 23-річний українець.

Зараз на рахунку Олександра один гол у 20 матчах всіх турнірів поточної кампанії.