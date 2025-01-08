Україна

Фулбек Динамо висловився про початок підготовки до другої половину сезону.

Київське Динамо повернулось до тренувальних занять на тлі різдвяно-новорічного святкового періоду.

Захисник "біло-синіх" Олександр Караваєв поділився враженнями від старту підготовки до другої частини сезону, яку команда Олександра Шовковського проводить у Туреччині.

"Все супер. Вже пройшло перші два дні, звісно, вони важкуваті, бо до цього ми відпочивали. Зараз почались навантаження, плюс сьогодні зранку були тести. Я розумію, що це треба, тому потрібно просто перетерпіти та прийняти, тому що це потім протягом другої частини сезону буде для нас плюсом. А хороший настрій, тому що ми вже два дні тренуємося, і два дні виграє наша команда.

Цього разу ми рано зібралися. Так склалася ситуація, що у нас ще є дві офіційні гри у Лізі Європи у січні, і це трішки незвично. А щодо навантаження, нічого особливого, воно таке, яке й має бути в перші дні, поступово, потроху збільшується.

У такі періоди завжди важко, тому що ти далеко від дому. Тим паче, коли в нашій країні війна, й наші міста бомблять, звісно, кожного дня ми дуже сильно переживаємо, бо здалеку нічим не можемо допомогти. Звісно, хочеться, щоб сім'я теж поїхала за кордон, але діти навчаються, і просто їхати, аби кудись теж не хочеться. Звісно, щодня по кілька разів спілкуємося по відео, більш-менш заспокоююся, коли бачу, що з сім'єю все в порядку. Якщо у нас будуть вихідні, хочеться, щоб сім'я приїхала, щоб ми могли хоча б декілька днів разом побути", — цитує слова Караваєва офіційний сайт Динамо.