Україна

Гравець мав внутрішній конфлікт із тренерським штабом.

Конголезький нападник Бені Макуана долучився до складу житомирського Полісся перед поверненням "вовків" до УПЛ на початку сезону-2023/24.

Однак невдовзі після цього нині 22-річний виконавець зазнав серії травм, відновлення від яких завадило його участі в другій частині попередньої кампанії.

На початку поточного сезону футболіст також вибув із обойми колективу Імада Ашура через чергове пошкодження, однак окрім цього почала з’являтись інформація щодо можливого конфлікту всередині колективу через начебто неналежне ставлення гравця до тренувань після відновлення.

Як наслідок, усього сім матчів (205 хвилин) провів конголезець до зимової перерви.

Але після відновлення УПЛ Макуана вже не буде в клубі, про що можна зробити висновок із його допису у соціальних мережах.

"Я не знаю, як можу віддячити цьому місту, яке дало мені все. Дякую, Житомире! Я ніколи не забуду тебе. Слава Україні!", — написав футболіст.

Загалом на рахунку Бені 27 матчів за Полісся, чотири голи та три гольові передачі.