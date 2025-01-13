Україна

Півзахисник першу частину сезону провів у Поліссі.

Черкаський ЛНЗ активно стартував у зимовій трансферній кампанії та розпочав як кадрову чистку власного складу, так і запрошення нових виконавців до колективу тепер уже Романа Григорчука.

Черговим новачком "бузкових" став український опорний півзахисник Богдан Кушніренко, який перейшов на правах вільного агента.

29-річний виконавець провів першу частину сезону в житомирському Поліссі, за яке виступав починаючи від зими 2022 року.

На рахунку гравця дев’ять матчів та історичний перший м’яч "вовків" у єврокубках у рамках поточної кампанії.

Контракт підписано до літа 2026 року.