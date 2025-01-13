Півзахисник першу частину сезону провів у Поліссі.
Богдан Кушніренко, фото ФК ЛНЗ
13 січня 2025, 12:34
Черкаський ЛНЗ активно стартував у зимовій трансферній кампанії та розпочав як кадрову чистку власного складу, так і запрошення нових виконавців до колективу тепер уже Романа Григорчука.
Черговим новачком "бузкових" став український опорний півзахисник Богдан Кушніренко, який перейшов на правах вільного агента.
29-річний виконавець провів першу частину сезону в житомирському Поліссі, за яке виступав починаючи від зими 2022 року.
На рахунку гравця дев’ять матчів та історичний перший м’яч "вовків" у єврокубках у рамках поточної кампанії.
Контракт підписано до літа 2026 року.