Україна

Однак у клубі обіцяють нові трансфери найближчим часом.

Полтавська Ворскла цьогорічні зимові збори проведе в Туреччині, де головний тренер "зелено-білих" Юрій Максимов разом із помічниками затвердили план із підготовки команди, розрахований до 18 лютого.

Після цього полтавці повернуться до рідного міста й готуватимуться безпосередньо до першої офіційної зустрічі 2025 року — у Києві проти Оболоні.

На цьому етапі в таборі Ворскли наявні 24 наступні футболісти:

Воротарі: Ісенко, Домолега, Єрмолов;

Захисники: Багінський, Бацула, Гучек, Крупський, Малиш, Павлюк, Пердута, Романець, Хрипчук;

Півзахисники: Авдилі, Челядін, Скляр, О. Шевченко, Мякушко, Нестеренко, Кане;

Нападники: Ієде, Островський, Сердюк, Салабай, Ндукве.

Утім, офіційний сайт полтавців повідомляє, що найближчим часом цей перелік гравців може отримати поповнення.

Нагадаємо, що до цього Ворскла посилилася капітаном молодіжної збірної Косова.