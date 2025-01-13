Однак у клубі обіцяють нові трансфери найближчим часом.
фото ФК Ворскла
13 січня 2025, 13:02
Полтавська Ворскла цьогорічні зимові збори проведе в Туреччині, де головний тренер "зелено-білих" Юрій Максимов разом із помічниками затвердили план із підготовки команди, розрахований до 18 лютого.
Після цього полтавці повернуться до рідного міста й готуватимуться безпосередньо до першої офіційної зустрічі 2025 року — у Києві проти Оболоні.
На цьому етапі в таборі Ворскли наявні 24 наступні футболісти:
Воротарі: Ісенко, Домолега, Єрмолов;
Захисники: Багінський, Бацула, Гучек, Крупський, Малиш, Павлюк, Пердута, Романець, Хрипчук;
Півзахисники: Авдилі, Челядін, Скляр, О. Шевченко, Мякушко, Нестеренко, Кане;
Нападники: Ієде, Островський, Сердюк, Салабай, Ндукве.
Утім, офіційний сайт полтавців повідомляє, що найближчим часом цей перелік гравців може отримати поповнення.
Нагадаємо, що до цього Ворскла посилилася капітаном молодіжної збірної Косова.