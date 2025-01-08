Контракт новобранця "біло-зелених" розраховано на два роки.
Мілот Авдилі, ФК Ворскла
08 січня 2025, 17:22
Полтавська Ворскла на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту з капітаном та півзахисником молодіжної збірної Косова Мілотом Авдилі.
Угода з 22-річним косоваром розрахована на два роки.
Фінансові деталі не розголошуються, але зазначається, що футболіст мав ще півроку контракту зі швейцарським клубом Аарау.
Нинішнього сезону Авдилі провів 21 матч, у яких забив три м'ячі.
Раніше повідомлялося, що Ворскла орендувала ще одного гравця Динамо Київ.