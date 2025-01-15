Гравець долучиться до колективу після настання повноліття.
Гільєрме де Жезус, фото ФК Полісся
15 січня 2025, 10:26
Бразильський центральний півзахисник Гільєрме Барбоса де Жезус тільки почав робити перші значні кроки у великому футболі, але вже незабаром має залишити рідну країну.
Житомирське Полісся цієї зими зацікавилось 17-річним виконавцем, і як наслідок домовилось про його оренду з правом викупу до кінця сезону.
Залишається лише дочекатись моменту, коли 22 лютого футболіст стане повнолітнім та зможе почати виступи у Європі.
Гільєрме взяли "на виріст" — спочатку він гратиме за Полісся-2 та юнацьку команду "вовків" віком до 19 років.
Гравець переходить із клубу Гояс, тоді як раніше виступав за юнацьку команду Палмейраса віком до 17 років.