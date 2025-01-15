Україна

Гравець долучиться до колективу після настання повноліття.

Бразильський центральний півзахисник Гільєрме Барбоса де Жезус тільки почав робити перші значні кроки у великому футболі, але вже незабаром має залишити рідну країну.

Житомирське Полісся цієї зими зацікавилось 17-річним виконавцем, і як наслідок домовилось про його оренду з правом викупу до кінця сезону.

Залишається лише дочекатись моменту, коли 22 лютого футболіст стане повнолітнім та зможе почати виступи у Європі.

Гільєрме взяли "на виріст" — спочатку він гратиме за Полісся-2 та юнацьку команду "вовків" віком до 19 років.

Гравець переходить із клубу Гояс, тоді як раніше виступав за юнацьку команду Палмейраса віком до 17 років.