Україна

До вашої уваги текстова трансляція контрольному поєдинку, який відбудеться 15 січня, розпочавшись о 12:00.

Донецький Шахтар 15 січня проведе свій другий спаринг у рамках зимових зборів у Туреччині.

Суперником "гірників" в контрольному матчі стане представник Болгарії — ЦСКА з міста Софія. Гра розпочнеться о 12:00 за київським часом.

Першу гру в Туреччині проти загребського Динамо команда Маріно Пушича завершила внічию 2:2.

Онлайн-трансляція матчу Шахтар — ЦСКА Софія

Шахтар і ЦСКА провели між собою 4 матчі: дві гри у 1/64 фіналу Кубка УЄФА-2001/02 — по одній перемозі "гірників" (2:1) та "армійців" (3:0), а також два товариські зустрічі влітку 2018 (0:0) та 2019 (1:0, перемога Шахтаря) років відповідно.