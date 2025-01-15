Україна

Французький захисник змінив клубну прописку на правах вільного агента.

Лівий захисник Тео Ндіка Матам підписав контракт з Олександрією, передає офіційний сайт клубу УПЛ.

Нещодавно 24-річний француз залишив Грассхоппер, ставши вільним агентом. На рахунку Тео один гол та один асист за швейцарський клуб у 36 матчах всіх турнірів.

Контракт Олександрії з Ндіка Матамом розраховано до кінця травня 2026-го з опцією продовження ще на рік. Гравець отримав футболку з 16-м номером.

Захисник є вихованцем ліонського Олімпіка. Раніше він також виступав за Бург-ан-Бресс та Остенде.