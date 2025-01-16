Україна

Першу частину сезону гравець провів у Першій лізі.

Київський Лівий Берег проводить свій перший у історії сезон на рівні української Прем’єр-ліги, і геть не все, на що розраховував колектив Віталія Первака, удалось утілити в життя в першій частині кампанії.

Було очевидно, що "лелеки" взимку потребуватимуть підсиленні, і в підсумку вони таки вийшли на трансферний ринок у пошуку нових гравців.

Перший вхідний трансфер команди — український нападник Андрій Різник, який від літа 2019 року був гравцем тернопільської Ниви.

24-річний виконавець долучиться до Лівого Берега на правах вільного агента та матиме контракт до кінця 2026 року.

У поточній кампанії на його рахунку вісім голів та один гольовий пас у 11 матчах.