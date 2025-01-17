Україна

Керманич "гірників" жадає домінувати на футбольному полі.

Головний тренер донецького Шахтаря Маріно Пушич висловився про свою тренерську філософію та зацікавленість до своєї персони з боку інших футбольних клубів. Його слова наводить офіційний сайт "гірників".

"Моя футбольна філософія насправді полягає в тому, щоб грати в атакувальний, домінуючий футбол, як ви могли бачити до цього моменту протягом року. Але це дуже вимоглива гра, вона багато чого потребує від футболістів, проте я також думаю, що це непогано для індивідуального розвитку гравців. Тож я намагаюся грати у футбол так, щоб забивати на один гол більше, ніж суперник. Тому ми завжди намагатимемося атакувати, домінувати, бути цікавими для глядачів. І коли ми говоримо про філософію, то це її загальний опис.

Звісно, ця філософія також має дві окремі частини. Вона постійно розвивається, як і розвивається моє сприйняття, та вона тісно пов’язана з планом гри.