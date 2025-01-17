Керманич "гірників" жадає домінувати на футбольному полі.
Пушич, getty images
17 січня 2025, 17:17
Головний тренер донецького Шахтаря Маріно Пушич висловився про свою тренерську філософію та зацікавленість до своєї персони з боку інших футбольних клубів. Його слова наводить офіційний сайт "гірників".
"Моя футбольна філософія насправді полягає в тому, щоб грати в атакувальний, домінуючий футбол, як ви могли бачити до цього моменту протягом року. Але це дуже вимоглива гра, вона багато чого потребує від футболістів, проте я також думаю, що це непогано для індивідуального розвитку гравців. Тож я намагаюся грати у футбол так, щоб забивати на один гол більше, ніж суперник. Тому ми завжди намагатимемося атакувати, домінувати, бути цікавими для глядачів. І коли ми говоримо про філософію, то це її загальний опис.
Звісно, ця філософія також має дві окремі частини. Вона постійно розвивається, як і розвивається моє сприйняття, та вона тісно пов’язана з планом гри.
Як я вже казав, філософія – домінувати з атакувальним стилем гри, проте так діяти можна, на мою думку, тільки коли ти чудово граєш у захисті. Але це не означає, що ти захищаєшся низько перед своїми воротами, за винятком випадків, коли суперники діють настільки добре, що вони штовхають тебе в низький блок оборони.
Для мене філософія атакувального стилю пов’язана з високим тиском, зі швидкістю реакції під час втрати м’яча на половині поля суперника. Це базова деталь атакувального стилю. Завжди кажу своїм гравцям: ви не можете демонструвати цікавий і атакувальний футбол, якщо погано захищаєтеся.
Кілька клубів виявили зацікавленість, і мені приємно про це чути, але я не така людина, яка просто так усе змінить. Наразі я відданий клубу Шахтар. Мені було б дуже легко піти після того, як ми виграли дубль, я знав, що другий рік буде складним та вимогливішим за перший, але я серцем обрав цей клуб, бо я дуже відданий цьому проекту і тоді відчув, що не можу залишити клуб у такий момент.
Цей проект дуже цікавий, іноді дуже складний, дуже вимогливий, але й дуже гарний водночас, а мені подобаються такі виклики. Вважаю, є над чим працювати, і я хочу робити подальші кроки з клубом для розвитку гравців до вищого рівня і досягнення нових успіхів, тому я остаточно вирішив залишитися. Повторюся, мені як тренеру приємно про це чути, але я не така людина, що піде просто так", — заявив Пушич.