Україна

"Гірники" хочуть отримати за українця близько десяти мільйонів євро.

Півзахисник донецького Шахтаря Олександр Зубков все ще може продовжити кар'єру в чемпіонаті Туреччини. Про це повідомляє Fanatik.

За інформацією джерела, керівництво Трабзонспору покращило свою пропозицію щодо 28-річного українця до шести мільйонів євро.

При цьому зазначається, що "гірники" хочуть отримати за футболіста збірної України близько десяти мільйонів євро. Інтенсивні перемовини між клубами продовжуються.

Цього сезону Зубков провів 19 матчів, у яких забив сім голів та віддав шість асистів.