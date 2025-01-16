Україна

На "гірників" чекають важкі випробування.

Головний тренер донецького Шахтаря Маріно Пушич висловився про майбутні матчі Ліги чемпіонів з французьким Брестом та дортмундською Боруссією. Його слова наводить офіційний сайт "гірників".

"Положення в турнірній таблиці багато говорить про клуби. Обидва колективи мають велику кількість балів, це дуже хороші команди, вони мають зовсім різні стилі гри, але вони чудові.

Насправді нам дуже легко в цьому плані – треба перемогти у двох матчах, щоб отримати шанс пройти далі. Це, безумовно, буде геть не просто, ми теж це розуміємо.

Звісно, ми гратимемо так, щоб перемогти, бо неважливо, чи граємо ми з мюнхенською Баварією, як останнього разу, чи з Арсеналом – ми завжди намагатимемося перемогти. Але те, як ми діємо, теж має велике значення: проявити себе, показати нашу філософію та гарну гру, бути конкурентоспроможними.

Намагатимемося отримати результат, хоча обидва суперники дуже серйозні, як я вже говорив, та це приємний виклик. Я і моя команда з нетерпінням чекаємо на ці матчі", — заявив Пушич.