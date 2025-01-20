Україна

Чергове випробування для форварда в рідній країні.

Український нападник Микола Ковталюк значну частину своєї професійної кар’єри присвятив виступам закордоном, проте на нетиповому для представників нашої країни "далекосхідному" напрямку.

За плечима 29-річного виконавця залишився досвід у грузинських Колхеті-1913, Динамо Тбілісі та Ділі, казахстанських Акжаїку та Шахтарі Караганда, а також у геть екзотичному корейському Аняні.

Узимку минулого року Ковталюк ухвалив рішення повернутись до України та почати виступи за полтавську Ворсклу.

За цей час Микола встиг відіграти 28 матчів та забив п’ять голів. У цьому сезоні — 16 ігор та 2 м’ячі.

Але вже під час поточного трансферного вікна "зелено-білі" вирішили не продовжити взаємини з футболістом, тож він отримав статус вільного агента й домовився про перехід до вже знайомого йому клубу.

За ковалівський Колос Ковталюк устиг програти пів року в сезоні-2016/17 (вісім матчів, один гольовий пас), після чого в його кар’єрі й з’явився "грузинський" напрямок розвитку.

Контракт підписано до завершення 2025 року.