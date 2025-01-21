Україна

Football.ua представляє прев'ю матчу основного етапу Ліги Європи, який пройде 21 сiчня та розпочнеться о 17:30.

У сьомому турі основного етапу Ліги Європи УЄФА між собою зіграють київське Динамо та турецький Галатасарай.

Галатасарай – Динамо

Вiвторок, 21 сiчня, 17:30, стадіон “RAMS Park”, Стамбул. Арбітр зустрічі — Мохаммед Крісто Тогвер (Естонія)

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Динамо приїжджає на стадіон, який зазвичай називають “пеклом”, у максимально некомфортних для себе умовах.

По-перше, у принципі доводиться грати у зовсім незвичний для себе час. За всіх часів динамівці в січні або проходили передсезонну підготовку, або навіть до неї ще не приступали. Один раз, у давньому 1966-му на січень були призначені матчі Кубка володарів Кубків – але набагато частіше траплялися випадки, коли Динамо навіть у лютому офіційних матчів не грало.

І тут – два матчі у січні, перший із них на полі Галатасарая. Реформатори єврокубкових турнірів думали про що завгодно, окрім українських учасників. Ми всі любимо лаяти футболістів, які “зажерлися”, але зараз вони справді опинилися у вкрай несправедливому становищі. Усі звикли, що літня перерва в Україні набагато коротша, ніж у топ-лігах, зате зимова набагато довша. Тепер узимку величезна частина передсезонної підготовки з'їдається, а у чемпіонаті, звичайно, ніхто не планує стартувати пізніше. І коли відпочивати та відновлюватися?

За вирахуванням цієї ситуації, втім, Динамо і справді заслужило претензії. Шість матчів – шість поразок, неприємний “статус” першої команди, яка втратила навіть теоретичні шанси на вихід у плей-офф. Було б кумедно, якби з такими вступними клуб взагалі не став задіяти першу команду, відправивши молодь – але про це мови все-таки не йде. Очки в рейтинг УЄФА і можливість поборотися за призові (за нічию в Лізі Європи дають 150 тисяч євро, за перемогу – 450 тисяч) таки виявилися важливішими.

У тилу ворога

Якщо коротко, у Галатасарая все чудово. Команда виграла два попередні чемпіонати Туреччини і зараз впевнено йде за третім: відрив від Фенербахче Моурінью складає шість очок. Клуб феноменально спрацював з Осімхеном, на рік отримавши форварда такого класу, що його використання у Суперлізі можна прирівняти до чіт-коду.

Хороший Галатасарай і в Лізі Європи. Шість матчів – і жодної поразки. Забагато, щоправда, нічиїх (зокрема з таким суперником, як РФШ), але перемога над Тоттенхемом дозволяє претендувати навіть на першу вісімку, яка дарує місце одразу до 1/8 фіналу. І, звичайно, у Туреччині у розпалі сезон: цього року “леви” зіграли вже чотири офіційні матчі. Детальніше про Галатасарай ми написали у спеціальному представленні.

Кадри вирішують все

У Попова чергова травма, тож зіграти проти Галатасарая він не зможе. Травмований і Бражко, про інтерес до якого команд АПЛ останнім часом активізувалися чутки – а це чи не два незамінні гравці команди.

Зважаючи на те, що Динамо навіть поза контекстом конкретної травми шукає центральних захисників, вибір Шовковського на матч із Галатасараєм особливо цікавий. На зборах був майже безальтернативний Михавко, але в парі з ним встигли пограти і Дячук, і Біловар, і Окон, і Слюбік. Останні двоє – у статусі гравців на перегляді, які у єврокубковому матчі, звичайно, не зіграють (Слюбик вже й залишив розташування клубу). Так само, як не зіграють Андрієвський та Шепелєв – обидва півзахисники, кожен із яких був на контракті в Динамо більше 10 років, покинули команду.

Слова, слова, слова

Олександр Шовковський, головний тренер Динамо:

Ми раніше вийшли з відпустки. Враховуючи кліматичні умови, які є в Україні, ми не можемо проводити чемпіонат в грудні чи в січні. Ми починаємо його лише наприкінці лютого. Але ми маємо за цих умов адаптуватися до нових реалій і готуватися. Вважаю, що ми провели достатньо плідну роботу, і гравці готові настільки, наскільки вони можуть бути готові після майже 2,5 тижнів, протягом яких ми готувалися.

Окан Бурук, головний тренер Галатасарая:

Наша лава запасних скоротилася. У нас відсутні Ейюп Айдин та Роланд Саллай. Завтрашній день буде важливим для нашої лави запасних, але у нас є сильні 11 гравців. Футболісти, які вийдуть на поле, мають достатньо якостей, щоб вигравати такі матчі.

Віталій Буяльський, півзахисник Динамо:

Можу сказати, що це буде більше битва за престиж, тому що у нас вже немає жодних задач. У нас є емблема на грудях і самолюбство, яке ми маємо показати в завтрашній грі. Я думаю, кожен з нас завтра буде віддаватись по максимуму. Ми покажемо, що те місце, на якому ми зараз, це збіг.

Форма команд

Орієнтовні склади

Галатасарай: Муслера – Айхан, Санчес, Бардакчи, Якобс – Кутлу, Торрейра, Їлмаз, Мертенс, Акгюн – Осімхен

Динамо: Бущан – Тимчик, Біловар, Михавко, Вівчаренко – Михайленко – Волошин, Кабаєв, Шапаренко, Буяльський – Ванат