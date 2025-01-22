Україна

Football.ua представляє прев'ю матчу основного етапу Ліги чемпіонів, який пройде 22 сiчня та розпочнеться о 19:45.

У сьомому турі основного етапу Ліги чемпіонів між собою зіграють Шахтар та Брест.

Шахтар — Брест

Середа, 22 сiчня, 22:00, стадіон Фельтінс-Арена, Гельзенкірхен. Арбітр зустрічі — Сандро Шерер (Швейцарiя)

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Шахтар уперше в історії грає офіційний матч у січні. Чесно кажучи, взагалі складно уявити, як можна перебудовуватися на таке знищення явних основ роботи – все одно, що в УЄФА вирішили б поміняти кількість учасників матчу на 10 чи 12 футболістів від однієї команди. З іншого боку, вічний суперник Шахтаря показав, що нормального результату можна досягти і в незвичний для тебе час. У Стамбулі Динамо зіграло явно найкращий матч у цьому розіграші Ліги Європи – саме у січні після суперкороткої передсезонки.

“Гірники”, очевидно, теж форсують форму. Якщо софійський ЦСКА був переможений на зборах скромно, лише 1:0, то Лудогорець – 4:0. Страшний, просто лякаючий результат – і проти команди, яка так само готується до незвично раннього старту футбольного року. У Лудогорця вже завтра матч Ліги Європи, йому так само критично важливі очки, щоб зачепитися хоча б за 24-е місце – проте болгарського гегемона “гірники” просто не помітили, закинувши пару м'ячів вже у перші півгодини.

Цікаво, що з ЦСКА та Лудогорцем “гірники” зіграли в один день – і із середняком чемпіонату Болгарії грав далеко не повний дубль. Проти софійців Пушич випустив і Бондаренка, і Сікана, і Траоре – але, з такими бомбардирами (нагадаю, що Бондаренко – один із найкращих бомбардирів УПЛ) в основі, Шахтар виступив набагато скромніше, ніж склад, який розірвав Лудогорець. Рівень команд, при цьому, незрівнянний: Лудогорець взагалі не відчуває конкуренції у внутрішній лізі, після 13 перемог поспіль у чемпіонаті (!!!) йдучи за чотирнадцятою, а софійці пішли на перерву на десятому місці.

А ще чотири м'ячі Лудогорцю забили чотири різних бразильця: Кевін, Марлон Гомес, Педрінью та Егіналду. Вибачте за банальність, але в офіційних іграх би так. Бразильці Шахтаря грають дуже нестабільно і найчастіше провалюють ігри. Тепер Пушич стоїть перед нелегким вибором: давати грати бразильському легіону чи довіряти українцям. Бондаренко, Сікан та компанія слабше показують себе у контрольних матчах – але, вибачте, вони до цього набагато краще грали у попередні роки та сезони, у тому числі й на рівні Ліги чемпіонів.

У тилу ворога

Але товарняки товарняками, а Брест чудовий наофіційному рівні. Перемога у трьох останніх матчах чемпіонату – дрібниця на тлі того, що “пірати” творять у Лізі чемпіонів. Перемоги над ПСВ, Зальцбургом, Спартою та Штурмом, нічия з Баєром – непогано для абсолютного дебютанта єврокубків! Колись Ман Сіті, вже з мільярдними вливаннями за спиною, мучився у Лізі чемпіонів, набираючись досвіду, а ці браві хлопці у першому ж сезоні не бояться нікого.

Але апетит приходить під час їжі. Барселоні “пірати” таки програли, восьмий тур у них проти Реала, де все-таки складно розраховувати на перемогу – і щоб зберегти восьме місце і вийти одразу до 1/8 фіналу, французькому клубу бажано перемагати Шахтар на виїзді. Цікаво, яку стратегію вибере Ерік Руа: ігри на перемогу чи утримання нічиєї. Інше питання, що самому Шахтарю, щоб чіплятися за місце у плей-офф, потрібні дві перемоги. Навіть чотирьох очок з Боруссією та Брестом із ймовірністю у 99,99% не вистачить для попадання у топ-24 – тож “гірникам” потрібно буде йти вперед.

Докладніше про Брест ми написали в окремому матеріалі.

Слова, слова, слова

Маріно Пушич, головний тренер Шахтаря:

З нетерпінням очікуємо на цей поєдинок. Хоча це наш перший офіційний матч у році, і одразу – гра Ліги чемпіонів, ми все одно у передчутті цієї зустрічі. Старт нашого чемпіонату тільки в лютому. Так що наша передсезонна підготовка була побудована саме з урахуванням цього матчу.

Брест – дуже непростий опонент. Невипадково вони набрали стільки очок у турнірі. Тут усе вирішуватимуть деталі та наш план на гру. Французи дуже гарні у захисті. Сильні, швидкі гравці. Ми повинні зіграти свою найкращу гру, щоб здобути результат.

Ерік Руа, головний тренер Бреста:

У нас є кілька гравців, які повернулися після останнього матчу, зокрема П'єр Ле-Мелу та Сумаїла Кулібалі. Ромен Фейвр також повернувся, як й Ібрагім Салах. Це ще чотири гравці, які важливі для команди, адже ми мали щільний графік протягом деякого часу. П'єр і Сумі ще не повністю готові, але добре, що вони з нами. Сподіваємося, що вони будуть додавати.

У тому становищі, у якому ми перебуваємо, ми прагнемо зробити ще один крок вперед. Після цього, навіть якщо ми переможемо, нам все одно доведеться здобувати результат у матчі з Реалом, що показує, який виклик перед нами все ще стоїть. Але якщо нам вдасться уникнути двох ігор у лютому, це буде чудово.

Орієнтовні склади

Шахтар: Різник – Вінісіус Тобіас, Бондар, Матвієнко (к), Азаровi – Криськів, Марлон Гомес, Судаков – Педріньйо, Кевін – Егіналду

Брест: Бізот – Зогбе, Ндіайє, Шардонне, Лала – Маньєтті, Фернандеш – Думбія, Камара – Балде, Ажорк

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