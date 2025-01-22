Україна

Клуби УПЛ продовжують підготовку до другої половини сезону.

Сьогодні, 22 січня, кілька клубів української Прем'єр-ліги провели контрольні матчі у рамках підготовки до другої половини сезону.

У першому матчі луганська Зоря поступилася польській Віслі з рахунком 1:2. У складі луганчан єдиний м'яч забив Білоцерковець, що повернувся до клубу цієї зими.

Зоря — Вісла Краків 1:2

Голи: Білоцерковець, 11 – ?, 38 (пен), ?, 49.

Зоря (перший тайм): Турбаєвський, Василець, Джордан, Вантух, Тронтель, Попара, Яцик, Кораблін, Вакула, Білоцерковець, Будківський.

Зоря (другий тайм): Сапутін, Ескінья, Нваезе, Гусєв, Кирюханцев, Дришлюк, Мічін, Маткевич, Горбач, Слесар, Супряга.

У другій грі черкаський ЛНЗ мінімально поступився угорському ДВТК з рахунком 0:1. У угорців єдиний м'яч забив Сініша Санічанін на 63 хвилині.

ЛНЗ – ДВТК 0:1

Гол: Санічанін, 63.

ЛНЗ: Кучеренко (Пеньков, 46) – Путря (Муравський, 46), Саліху, Дайко, ГНП (Норенков, 46, Нівінський, 52) – Кушніренко (Танковський, 46), Нонікашвілі (Бойко, 46), Тілль (Авагімян, 46), Ейнел (Наумець, 46), Топалов (Пасіч, 46) – Молло (Халайла, 46).

У третьому поєдинку Лівий Берег здобув впевнену перемогу над харківським Металістом 1925 з рахунком 3:0. Перемогу команді УПЛ принесли голи у виконанні Синиці та новачка Різника, який оформив дубль.

Металіст 1925 — Лівий Берег 0:3

Голи: Синиця, 34, Різник, 71, 80.

Металіст 1925 (перший тайм): Варакута, Смітюх, Імереков, Салюк, Снурніцин, Мафвента, Гаджиєв, Обінайя, Панченко, Педро Артур, Стень.

Металіст 1925 (другий тайм): Мозіль, Капінус, ГНП, Кондратюк (Обінайя, 75), Новаковський, Король, Пушкуца (Панченко, 75), Литвиненко, Юрченко, Борячук, Бугай.

Лівий Берег (перший тайм): Механів (Караващенко, 31), Астахов, Швець, Самар, Сідней, Дедух, Приходько, І.Когут, Шастал, Синиця, Сухоручко (Кобзар, 31).

Лівий Берег (другий тайм): Караващенко (Чебатарьов, 60), Соколов, Банада, Семенов, Шаповал, Косовський, Галас, Войцеховський, Дієго, Різник, Кобзар (Гереш, 60).

У той же час матч одеського Чорноморця та косовським Дукаджині не відбувся через зливи в турецькому регіоні.