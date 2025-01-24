Україна

Досвідчений опорник отримав статус вільного агента.

ФК Чорноморець офіційно оголосив про припинення співпраці зі своїм опорним півзахисником Олександром Васильєвим.

Контракт 30-річного українця з "моряками" спливав наприкінці поточного сезону, проте сторони вирішили розірвати контракт за обопільною згодою сторін.

Васильєв отримав статус вільного агента. Його подальша кар'єрна доля наразі невідома.

У поточному сезоні Олександр Васильєв провів за Чорноморець 337 хвилин у дев'яти матчах УПЛ та Кубка України, в яких він заробив одне попередження. За одеський клуб гравець виступав протягом останніх двох років, коли перейшов із ФК Львів.