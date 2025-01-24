Україна

Над трансфером вихованця Інгульця працює Лос-Анджелес.

Лос-Анджелес близький до придбання лівого захисника Полісся Артема Смолякова, передає портал GIVEMESPORT.

Основний гравець житомирян зацікавив клуб МЛС і вже невдовзі він може поповнити склад "чорно-золотих". Полісся Смоляков представляє з літа 2023 року.

Порталом transfermarkt Артем оцінюється в 900 тисяч євро. Його контракт із клубом УПЛ розраховано до кінця червня 2028 року.

Протягом поточної кампанії 21-річний українець узяв участь у 19 матчах всіх турнірів, відзначившись одним голом.

Лос-Анджелес у 2024-му виграв Відкритий кубок США й фінішував першим у турнірній таблиці Західної конференції, також діставшись фіналу Кубка ліг і лише чвертьфіналу плей-оф МЛС.