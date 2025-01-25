Україна

До вашої уваги трансляція контрольному поєдинку, який відбудеться 25 січня, розпочавшись о 14:00.

Сьогодні, 25 січня, житомирське Полісся проведе свій другий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.

Суперником команди Імада Ашура стане чеський Яблонець.

Стартовий свисток спарингу прозвучить о 14:00 за Києвом.

Онлайн-трансляція матчу Полісся — Яблонець:

Після 17 турів Полісся йде п’ятим у таблиці УПЛ з 27 заліковими балами.

У першому матчі "вовки" поступились польській Лехії (0:1).