До вашої уваги трансляція контрольному поєдинку, який відбудеться 25 січня, розпочавшись о 14:00.
фото ФК Полісся Житомир
25 січня 2025, 12:16
Сьогодні, 25 січня, житомирське Полісся проведе свій другий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.
Суперником команди Імада Ашура стане чеський Яблонець.
Стартовий свисток спарингу прозвучить о 14:00 за Києвом.
Онлайн-трансляція матчу Полісся — Яблонець:
Після 17 турів Полісся йде п’ятим у таблиці УПЛ з 27 заліковими балами.
У першому матчі "вовки" поступились польській Лехії (0:1).