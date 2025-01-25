Україна

До вашої уваги трансляція контрольному поєдинку, який відбудеться 25 січня, розпочавшись о 16:00.

Сьогодні, 25 січня, черкаський ЛНЗ проведе свій другий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у Іспанії.

Суперником команди Романа Григорчука стане чеський Пардубіце.

Стартовий свисток спарингу прозвучить о 16:00 за Києвом.

Онлайн-трансляція матчу ЛНЗ — Пардубіце:

Після 17 турів ЛНЗ іде десятим у таблиці УПЛ з 19 заліковими балами.

У першому матчі "бузкові" поступились угорському Діошдьйору (0:1).