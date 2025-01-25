До вашої уваги трансляція контрольному поєдинку, який відбудеться 25 січня, розпочавшись о 16:00.
фото ФК ЛНЗ
25 січня 2025, 13:31
Сьогодні, 25 січня, черкаський ЛНЗ проведе свій другий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у Іспанії.
Суперником команди Романа Григорчука стане чеський Пардубіце.
Стартовий свисток спарингу прозвучить о 16:00 за Києвом.
Онлайн-трансляція матчу ЛНЗ — Пардубіце:
Після 17 турів ЛНЗ іде десятим у таблиці УПЛ з 19 заліковими балами.
У першому матчі "бузкові" поступились угорському Діошдьйору (0:1).