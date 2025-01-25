До вашої уваги трансляція контрольному поєдинку, який відбудеться 25 січня, розпочавшись о 16:00.
фото ФК Колос Ковалівка
25 січня 2025, 14:06
Сьогодні, 25 січня, ковалівський Колос проведе свій перший контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.
Суперником команди Олександра Поздеєва стане косоварська Приштина.
Стартовий свисток спарингу прозвучить о 16:00 за Києвом.
Онлайн-трансляція матчу Колос — Приштина:
Після 17 турів Колос іде одинадцятим у таблиці УПЛ з 18 заліковими балами.
У попередньому матчі ще в Україні "чорно-білі" поступились петровському Інгульцю (0:2).