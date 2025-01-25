Україна

До вашої уваги трансляція контрольному поєдинку, який відбудеться 25 січня, розпочавшись о 16:00.

Сьогодні, 25 січня, ковалівський Колос проведе свій перший контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.

Суперником команди Олександра Поздеєва стане косоварська Приштина.

Стартовий свисток спарингу прозвучить о 16:00 за Києвом.

Онлайн-трансляція матчу Колос — Приштина:

Після 17 турів Колос іде одинадцятим у таблиці УПЛ з 18 заліковими балами.

У попередньому матчі ще в Україні "чорно-білі" поступились петровському Інгульцю (0:2).