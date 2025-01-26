Україна

До вашої уваги трансляція контрольному поєдинку, який відбудеться 26 січня, розпочавшись о 15:00.

Сьогодні, 26 січня, луганська Зоря проведе свій другий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.

Суперником команди Младена Бартуловича стане чорногорська Будучность.

Стартовий свисток спарингу прозвучить о 15:00 за Києвом.

Онлайн-трансляція матчу Зоря — Будучность:

Після 17 турів Зоря йде восьмою у таблиці УПЛ з 22 заліковими балами.

У попередньому матчі "мужики" поступились польській Віслі (1:2).