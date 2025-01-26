До вашої уваги трансляція контрольному поєдинку, який відбудеться 26 січня, розпочавшись о 15:00.
фото ФК Зоря Луганськ
26 січня 2025, 09:45
Сьогодні, 26 січня, луганська Зоря проведе свій другий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.
Суперником команди Младена Бартуловича стане чорногорська Будучность.
Стартовий свисток спарингу прозвучить о 15:00 за Києвом.
Онлайн-трансляція матчу Зоря — Будучность:
Після 17 турів Зоря йде восьмою у таблиці УПЛ з 22 заліковими балами.
У попередньому матчі "мужики" поступились польській Віслі (1:2).