До вашої уваги трансляція контрольному поєдинку, який відбудеться 26 січня, розпочавшись о 14:00.
фото ФК Чорноморець
26 січня 2025, 10:35
Сьогодні, 26 січня, одеський Чорноморець проведе свій третій контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.
Суперником команди Олександра Бабича стане косоварська Дріта.
Стартовий свисток спарингу прозвучить о 14:00 за Києвом.
Онлайн-трансляція матчу Чорноморець — Дріта:
Після 17 турів Чорноморець іде передостаннім у таблиці УПЛ з 12 заліковими балами.
У попередніх матчах "моряки" обіграли косоварський Дукаджині (2:1).