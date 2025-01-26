Україна

До вашої уваги трансляція контрольному поєдинку, який відбудеться 26 січня, розпочавшись о 14:00.

Сьогодні, 26 січня, одеський Чорноморець проведе свій третій контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.

Суперником команди Олександра Бабича стане косоварська Дріта.

Стартовий свисток спарингу прозвучить о 14:00 за Києвом.

Онлайн-трансляція матчу Чорноморець — Дріта:

Після 17 турів Чорноморець іде передостаннім у таблиці УПЛ з 12 заліковими балами.

У попередніх матчах "моряки" обіграли косоварський Дукаджині (2:1).