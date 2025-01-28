Україна

Команди УПЛ продовжують підготовку до другої половини сезону.

Сьогодні, 28 січня, низка команд української Прем'єр-ліги провела контрольні матчі на навчально-тренувальних зборах.

Олександрія за один день провела відразу два спаринги. У першому матчі команда Руслана Ротаня поступилася Ферсту Вієнні з рахунком 1:2. Єдиний гол українці забили зусиллями Євгена Смирного у другому таймі.

Олександрія — Ферст Вієнна 1:2

Голи: Едельгофер, ?, Боатенг, ? — Смирний, ?.

Олександрія (стартовий склад): Долгий, Кампос, Матвіїв, Ндіка, Кравченко, Ващенко, Шостак, Козак, Беляєв, Джевані, Кулаков.

Запасні: Макаренко, Логінов, Смирний, Матеус, Погорілий, Костишин.

У другому спарингу Олександрія зіграла внічию зі словацьким ДАК-1904. Матч закінчився із рахунком 1:1. На гол Крістіана Герца у складі словаків команда Ротаня відповіла точним ударом Олександра Філіппова.

Олександрія — ДАК-1904 1:1

Голи: Філіппов, 34 — Герц, 27.

Олександрія: Шевченко (Єрмаков, 46), Мартинюк, Шабанов, Копина, Скорко, Калюжний (Шостак, 69), Мишньов, Ковалець (Матеус, 85), Цара (Костишин, 85), Безерра, Філіппов.

Житомирське Полісся обіграло косовський Балкані з рахунком 3:0. Авторами голів стали Факундо Батіста, Борис Крушинський та Богдан Лєднєв.

Полісся - Балкані 3:0

Голи: Батіста, 5, Крушинський, 50, Лєднєв, 66.

Полісся (перший тайм): Кудрик, Михайліченко, Матіч, Віалле, Майсурадзе (Хадрой), Бабенко, Андрієвський, Бітон (Караман), Назаренко, Гуцуляк, Батіста (Венделл).

Полісся (другий тайм): Сунцов, Михайліченко (Майсурадзе), Чоботенко, Сарапій, Хадрой, Мельниченко, Таллес, Йосефі, Лєднєв, Крушинський, Есоно (Венделл).

Столична Оболонь поступилася польському клубу ЛКС Лодзь із рахунком 0:3.

Оболонь – ЛКС Лодзь 0:3

Голи: Норлін, 1, Араса, 36, Вздзех, 75.

Оболонь (перший тайм): Рибка, Осман, Дубко, Мороз, Стасюк, Вітенчук, Блізніченко, Груша, Тарануха, Бичек, Теслюк.

ФК ЛКС Лодзь (перший тайм): Бобек, Данковскі, Рудол, Віх, Ксьонжек (Майценич, 25), Купчак, Мокжицкі, Терлецький, Норлін, Зайонц, Араса.

Насамкінець криворізький Кривбас не втримав перемогу над норвезьким Тромсе. Матч закінчився із рахунком 1:1. Команда Юрія Вернидуба відкрила рахунок на 77 хвилині, коли Хрвоє Іліч реалізував пенальті. Однак на 88 хвилині Філіп Опреа зрівняв цифри на табло.

Кривбас – Тромсе 1:1

Голи: Іліч, 76 (пен) — Опреа, 88.

Кривбас: Маханьков (Хома, 46) – Бандейра (Хомченовський, 46), Конате (Вілівальд, 46), Понєдєльнік (Романчук, 46), Дібанго (Кузик, 46) – Бізімана (Іліч, 46), Ндомбазі (Задерака, 46), Аморозо (Луньов, 46), Вакулко (Твердохліб, 46), Микитишин (Каменський, 46, Шевченко, 71) – Кожушко (Соса, 46).

Тромсе: Хаугорд (Томас, 46), Гуддаль (Коскела, 46), Крістіансен (Ф. Йеннсен, 46), Вадебу (Скʼярвік, 46), Корнік (Норхайм, 46), Пейнтсіл (Робертсен, 46), Хйєрто-Даль, Йенссен (Едвардссон, 46), Ларсен (Антонсен, 46), Ромсаас (Ерлієн, 46), Крістенсен (Нордас, 46).