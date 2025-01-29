Україна

До вашої уваги трансляція контрольному поєдинку, який відбудеться 29 січня, розпочавшись о 14:55.

Сьогодні, 29 січня, полтавська Ворскла проведе свій четвертий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.

Суперником команди Юрія Максимова стане узбекистанський Андіжан.

Стартовий свисток спарингу прозвучить о 14:55 за Києвом.

Онлайн-трансляція матчу Ворскла — Андіжан:

Після 17 турів Ворскла йде дванадцятою у таблиці УПЛ з 16 заліковими балами.

У попередньому матчі "зелено-білі" поступились чеському Градец-Кралове (0:3) та косоварській Малішеві (2:3), а також зіграли внічию проти чеського Банік Острава (1:1).