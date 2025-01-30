Україна

У клубі опрацювали питання ротації.

Донецький Шахтар напередодні офіційно оголосив, що матч проти дортмундської Боруссії в рамках Ліги чемпіонів УЄФА став для опорного півзахисника та капітана команди Тараса Степаненко останнім у складі "гірників".

Досвідчений 35-річний виконавець зупинився на позначці в 439 матчів за клуб, 30 голах та 25 здобутих трофеях.

Очевидно, що після відходу одного з гравців основної обойми, перед "помаранчево-чорними" постало питання ротації та можливих підписань на вільну позицію, про що в останньому інтерв’ю розповів спортивний директор Шахтаря Дарійо Срна.

"Ні, жодних трансферів через відхід Тараса Степаненка ми не плануємо.

На позиції опорного півзахисника є Дмитро Криськів, Марлон та Єгор Назарина, і наразі ми задоволені цим вибором", — заявив хорватський функціонер.

Нагадаємо, що наостанок Степаненко дав розгорнуте інтерв’ю, поділившись емоціями від розставання з клубом.