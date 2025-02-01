До вашої уваги трансляція контрольному поєдинку, який відбудеться 1 лютого, розпочавшись о 14:30.
фото ФК Карпати Львів
01 лютого 2025, 13:18
Сьогодні, 1 лютого, львівські Карпати проведуть свій четвертий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.
Суперником команди Владислава Лупашка стане боснійський Железнічар.
Стартовий свисток спарингу прозвучить о 14:30 за Києвом.
Онлайн-трансляція матчу Карпати — Железнічар:
Після 17 турів Карпати йдуть шостими у таблиці УПЛ з 24 заліковими балами.
У попередніх матчах "зелено-білі" обіграли Олімпію з Любляни (1:0), зіграли внічию проти Тромсе (1:1) та програли Кальмару (0:2).