У суботу, 1 лютого, українські клуби провели спаринги.
У перший день нового місяця українські клуби провели п'ять товариських матчів.
Оболонь зуміла здолати Віслу Краків.
Оболонь - Вісла Краків 3:2
Голи: Бічек, 4, Груша, 38, Близниченко, 86 — Дуда, 16, Алмейда, 90.
Львівські Карпати з аналогічним рахунком здолали Железнічар.
Карпати Львів — Железнічар 3:2
Голи: Краснопір, 6, Клименко, 15, Полегенько, 90+5 — Цвентановскі, 30, Фоцо, 90+2.
Рух мінімально здолав ГАК.
Рух - ГАК 1:0
Гол: Тлумак, 66.
За один день Оболонь провела одразу два матчі, але у другому крупно поступилася Рапіду Відень.
Оболонь — Рапід Відень 1:5.
А Лівий Берег впорався з Фратрією — 3:0.
Лівий Берег — Фратрія 3:0
Голи: Войцеховський, 55, Шстал, 74, ?, 90.