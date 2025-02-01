Україна

У суботу, 1 лютого, українські клуби провели спаринги.

У перший день нового місяця українські клуби провели п'ять товариських матчів.

Оболонь зуміла здолати Віслу Краків.

Оболонь - Вісла Краків 3:2

Голи: Бічек, 4, Груша, 38, Близниченко, 86 — Дуда, 16, Алмейда, 90.

Львівські Карпати з аналогічним рахунком здолали Железнічар.

Карпати Львів — Железнічар 3:2

Голи: Краснопір, 6, Клименко, 15, Полегенько, 90+5 — Цвентановскі, 30, Фоцо, 90+2.

Рух мінімально здолав ГАК.

Рух - ГАК 1:0

Гол: Тлумак, 66.

За один день Оболонь провела одразу два матчі, але у другому крупно поступилася Рапіду Відень.

Оболонь — Рапід Відень 1:5.

А Лівий Берег впорався з Фратрією — 3:0.

Лівий Берег — Фратрія 3:0

Голи: Войцеховський, 55, Шстал, 74, ?, 90.