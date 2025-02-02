Україна

Черговий трансфер житомирського колективу цієї зими.

Житомирське Полісся продовжує зберігати високий рівень активності на зимовому трансферному ринку.

Черговим новачком "вовків" напередодні став португальський нападник Андре Перейра Гонсалвеш, який до цього грав за юнацьку команду Ешторіла серед футболістів віком до 23 років.

21-річний виконавець перейшов до Полісся в якості вільного агента та підписав контракт за схемою 3+1 роки.

Житомирці одразу зазначили, що гравця буде заявлено одразу за їхні основну та резервну команди.

Гонсалвеш є вихованцем лісабонського Спортінга, лави якого залишив узимку минулого року, після чого виграв чемпіонат Португалії серед юнаків віком до 23 років у складі Ешторіла.

У поточному сезоні на його рахунку 16 матчів, три голи та два асисти.