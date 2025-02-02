До вашої уваги трансляція контрольному поєдинку, який відбудеться 2 лютого, розпочавшись о 14:55.
фото ФК Ворскла Полтава
02 лютого 2025, 13:00
Сьогодні, 29 січня, полтавська Ворскла проведе свій четвертий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.
Суперником команди Юрія Максимова стане косоварський Балкані.
Стартовий свисток спарингу прозвучить о 14:55 за Києвом.
Онлайн-трансляція матчу Ворскла — Балкані Теранде:
Після 17 турів Ворскла йде дванадцятою у таблиці УПЛ з 16 заліковими балами.
У попередньому матчі "зелено-білі" поступились чеському Градец-Кралове (0:3), косоварській Малішеві (2:3) та узбекистанському Андіжану (3:4), а також зіграли внічию проти чеського Банік Острава (1:1).