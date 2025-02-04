Україна

19-річний центральний захисник Дієго Арройо, схоже, буде грати в УПЛ.

Proyecto Bolivar повідомляє, шо Шахтар та Болівар узгодили трансфер центрбека Арройо.

Відзначається, що Болівар збереже відсоток економічних прав на гравця та отримає відсоток від його майбутнього продажу.

Додамо, що Trasfermarkt оцінює Арройо у скромні 25 тисяч євро. Цього сезону він провів за першу команду три матчі та віддав одну результативну передачу.

Раніше повідомлялося, що Шахтар запропонував чималі кошти за нападника Флуміненсе.