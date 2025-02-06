Україна

До вашої уваги трансляція контрольному поєдинку, який відбудеться 6 лютого, розпочавшись о 10:00.

Сьогодні, 6 лютого, луганська Зоря проведе свій п’ятий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.

Суперником команди Младена Бартуловича стане австрійський Санкт-Пельтен.

Стартовий свисток спарингу прозвучить о 10:00 за Києвом.

Онлайн-трансляція матчу Зоря — Санкт-Пельтен:

Після 17 турів Зоря йде восьмою у таблиці УПЛ з 22 заліковими балами.

У попередніх матчах "мужики" поступились польським Віслі, Медзі (двічі по 1:2) та чорногорський Будучності (0:4), а також обіграли північномакедонську Шкендію.