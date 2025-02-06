До вашої уваги трансляція контрольному поєдинку, який відбудеться 6 лютого, розпочавшись о 16:00.
фото ФК Динамо Київ
06 лютого 2025, 13:54
Сьогодні, 6 лютого, київське Динамо проведе свій черговий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.
Суперником команди Олександра Шовковського стане македонська Шкендія.
Стартовий свисток спарингу прозвучить о 16:00 за Києвом.
Онлайн-трансляція матчу Динамо Київ — Шкендія:
Після 17 турів Динамо очолює турнірну таблицю УПЛ, випереджаючи Олександрію на п'ять очок.
До цього кияни зіграли внічию проти турецького Галатасараю (3:3) та обіграли латвійську РФШ (1:0) в рамках Ліги Європи.