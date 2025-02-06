Україна

28-річний хавбек продовжить кар'єру в Аль-Ахлі з чемпіонату Лівії.

ФК Кривбас на своєму офіційному сайті оголосив про відхід півзахисника Джихада Бізімани, який продовжить кар'єру в чемпіонаті Лівії.

28-річний півзахисник став гравцем лівійського Аль-Ахлі.

Клуби домовилися про повноцінний трансфер гравця, умови якого не розголошуються.

Джихад Бізімана приєднався до Кривбасу у липні 2023 року. З того моменту він зіграв за "червоно-білих" 49 офіційних матчів у всіх турнірах та забив 2 голи (переможні у ворота Колосу та Олександрії).