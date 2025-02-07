Україна

До вашої уваги трансляція контрольному поєдинку, який відбудеться 7 лютого, розпочавшись о 15:00.

Сьогодні, 7 лютого, київська Оболонь проведе свій черговий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.

Суперником команди Сергія Шищенка стане чеський Злін. Стартовий свисток спарингу прозвучить о 15:00 за Києвом.

Онлайн-трансляція матчу Оболонь — Злін:

Після 17 турів Оболонь набрала 14 очок та посідає 14 місце у турнірній таблиці УПЛ. Злін лідирує у другому дивізіоні чемпіонату Чехії, набравши 40 очок після 16 турів.