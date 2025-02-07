Україна

Гравець перебував у статусі вільного агента з серпня 2024 року.

Центральний захисник Антон Боль поповнив склад Олександрії, передає офіційний сайт клубу УПЛ.

Контракт із 22-річним українцем розраховано до кінця травня 2027 року. У серпні 2024-го він залишив Динамо Київ, ставши вільним агентом.

Сезон-2023/24 вихованець "біло-синіх" провів у Зорі. На рахунку Антона один асист у 12-ти матчах усіх турнірів.

Раніше головний тренер Олександрії Руслан Ротань висловився щодо зборів команди в Туреччині.