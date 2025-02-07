Кілька українських клубів провели чергові спаринги на зборах.
Кривбас - Раннерс, fckryvbas.com
07 лютого 2025, 19:29
Українські клуби на навчально-тренувальних зборах продовжують готуватися до другої частини сезону-2024/25.
Черкаський ЛНЗ у результативному поєдинку в Іспанії розібрався з Ольборгом (Данія).
ЛНЗ — Ольборг 4:2
Голи: Яшарі, 3, Путря, 24, Молло, 46, Момо, 85 — Джессон, 51, Меллер, 53
ЛНЗ: Кучеренко — Путря, Саліху, Муравський, Дайко — Кушніренко (Танковський, 65), Яшарі (Авагімян, 65), Тілль, Топалов (Пасіч, 46), Молло (Наумець, 87) — Момо (Халайла, 87)
У Туреччині київська Оболонь завдяки голу з пенальті впоралася із Зліном (Чехія).
Оболонь — Злін 1:0
Гол: Суханов, 80 (пен.)
Оболонь (стартовий склад): Федорівський, Карась, Дубко, Осман, Стасюк, Мороз, Суханов, Черненко, Груша, Ільїн, Теслюк
Львівські Карпати зуміли розтрощити в Туреччині Динамо Батумі.
Карпати — Динамо Батумі 6:1
Голи: Краснопір, 5, 49, Шах, 23, Костенко, 59 (пен.), 80, Танда, 85 — Джапарідзе, 21
Карпати: Кемкін (Домчак, 81), Стецьков (Булеза, 75), Ж. Педрозу (Костенко, 46), Бабогло (Киричок, 71), Сич (Полегенько, 60), Альварес (Танда, 60), Мірошніченко (Клименко, 68), Чачуа (Федор, 46), Бруніньйо (Підлепенець, 46), Шах (Резнік, 75), Краснопір (Чабан, 60)
Криворізький Кривбас в Іспанії розгромно поступився Раннерс (Данія).
Кривбас — Раннерс 1:5
Голи: Конате, 89 — Махмуд, 3, Нордлі, 8, Туре, 17, Греве, 77, Одей, 87